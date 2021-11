Quel duello sfumato a Portimao, per colpa di Binder, è puntualmente arrivato nel finale di Valencia. Acosta e Foggia, due giri all’ultima staccata, per misurarsi in pista, a titolo assegnato. La resa dei conti. E come spesso succede, non è finita bene. All’ultimo giro Acosta che seguiva Foggia lo ha attaccato subito, Foggia ha risposto staccando con altrettanto decisione alla curva dopo, ma ha sbagliato la misura, portando largo Acosta (toccato dalla moto del romano), rimasto all’esterno e finito poi nella ghiaia. Eccesso di adrenalina? Pochi giri prima, quando Dennis, che ha corso la gara in controllo in coda al gruppo di testa, gli si è fatto sotto, lo spagnolo si è voltato come a dirgli “Ha, sei qua..?”. Non ci saranno rivincite, per ora, Acosta l’anno prossimo salirà in Moto2 con lo stesso Team Ajo, Dennis resterà in Moto3 con la squadra attuale. Gara molto combattuta, comunque, al di là dell’episodio tra i due protagonisti del campionato. Ha vinto Artigas dopo una corsa sempre all’attacco (prima vittoria in carriera). Al suo fianco sul podio sono saliti Garcia, autore di un’ottima prestazione, e Masià, meno brillante ma comunque efficace nel finale. Foggia ha chiuso sesto, primo di una pattuglia italiana fuori dai giochi, ma poi è stato retrocesso al tredicesimo posto.