Dopo aver lottato per il titolo in Moto2, Raul Fernandez e il neo campione Gardner sono compagni di box anche in MotoGP nel team KTM Tech3. L''australiano ha vinto il titolo all'ultima gara con un vantaggio di 4 punti, un verdetto che lo spagnolo fatica a accettare: "Non ho vinto io perché il team ha messo delle pietre sulla mia strada, i miei meccanici erano inesperti, mi sento il campione morale". La replica di Remy: "È il migliore in pista a vincere, il resto sono stronzate"

La nuova stagione deve ancora iniziare, ma in casa KTM potrebbero già avere una questione interna da risolvere. Fernandez e Gardner, dopo essere stati compagni di squadra e rivali per il titolo in Moto2, saranno ancora insieme in MotoGP nel team Tech3. L’australiano è diventato campione del mondo nella classe intermedia all’ultima gara a Valencia, precedendo Fernandez nella classifica finale per appena 4 punti. Un distacco minimo, dovuto secondo Raul ad alcune mancanze del proprio team, come dichiarato in un’intervista a Motorsport: "Tutta la mia squadra, e quando dico la mia squadra intendo i miei meccanici, erano inesperti e nessuno sapeva come guidarci. Ed è per questo che non abbiamo vinto il titolo, anche se moralmente penso di aver dimostrato di essere il pilota più forte. Remy è il campione, ha fatto più punti, ma con la mia velocità ed essendo stato una sorta di pesce che nuota contro corrente, mi sento il campione morale. Non ho vinto il titolo perché il team ha messo delle pietre sulla mia strada". Dichiarazioni alle quali Gardner ha risposto così: "Quello che so è che io ho vinto il campionato, perché è il migliore in pista a vincere, il resto sono stronzate". La convivenza tra Raul Fernandez e Remy Gardner nel box KTM Tech3 dovrà inevitabilmente fare i conti con queste dichiarazioni.