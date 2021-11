Jerez, la seconda giornata di test LIVE

In corso a Jerez la seconda giornata di test, che si chiuderà alle 18. Subito in pista i cinque debuttanti (tra di loro anche due italiani, Bezzecchi e Di Giannantonio). Ieri nella prima giornata il più veloce è stato Nakagami davanti a tre Ducati: 2° Zarco, 3° Bastianini, 4° Bagnaia. Dopo i test di Jerez, i piloti avranno una lunga pausa invernale: torneranno in pista il 5 febbraio per i test di Sepang. Aggiornamenti in tempo reale con il live-blog di skysport.it.

FOTO. TUTTE LE NOVITA' IN PISTA A JEREZ