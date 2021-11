L'account Twitter della MotoGP ha postato una foto con gli otto piloti Ducati schierati nel paddock di Jerez per i test: "Ecco i proiettili di Bologna per il 2022". La posizione, il riferimento ai proiettili e il numero otto sono un chiaro rimando al film "The Hateful Eight", ottava pellicola del regista Quentin Tarantino

Otto piloti come gli otto attori del film. Nel prossimo Mondiale la Ducati schiererà otto moto: Pecco Bagnaia e Jack Miller nel team ufficiale, Johann Zarco e Jorge Martin nel team Pramac, Luca Marini e Marco Bezzecchi nel VR46 Racing Team, Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio nel team Gresini Racing. Sull’account ufficiale della MotoGP è apparsa una foto con gli otto piloti di Borgo Panigale schierati nel paddock di Jerez per i test: "Ecco i proiettili di Bologna per il 2022". Un'immagine che richiama "The Hateful Eight", ottava pellicola del regista Quentin Tarantino (premiata con l’Oscar nel 2016 come miglior colonna sonora, firmata dal maestro Ennio Morricone). La foto dei ducatisti ricorda la locandina del film, così come il numero otto e l’utilizzo della parola "proiettile". In più, lo sfondo della locandina è di colore rosso, una tonalità che ricorda molto il colore della Ducati.