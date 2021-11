Nella giornata di Eicma in cui Valentino saluta i propri tifosi attraverso l'evento Yamaha 'One more lap', attenzione alle parole di Bezzecchi, nel 2022 in coppia con Marini nel team VR46: "Abbiamo con noi la nuova promessa della MotoGP". Curiosi di sapere di chi si tratti? Guardate il video fino alla fine....

IL VIDEO - VALE: "IL PENSIERO DI NON CORRERE METTE TRISTEZZA"