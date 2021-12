Questo weekend appuntamento al Ranch di Valentino: si terrà la settima edizione della 100 km campioni. Pronti alla sfida anche campioni della MotoGP come Jorge Lorenzo e miti del Supercross come Jeremy McGrath, per uno spettacolo che potrete godervi a Natale su Sky Sport

Possiamo considerarla la 100 km più bella di sempre: quest'anno al Ranch di Valentino Rossi ci saranno protagonisti dei Mondiali di MotoGP, Moto2 e Moto3, ma non solo. Vale ha mostrato sui social la lista dei partecipanti: in particolare, nell'elenco spiccano il cinque volte campione del mondo Jorge Lorenzo e la leggenda di Supercross, Jeremy McGrath. Sarà la settima edizione della 100 km dei campioni, che si svolge sulla pista di flat track del Dottore: in programma le libere e la gara all'Americana, a coppie, con eliminazione diretta. Un grande spettacolo che potete godervi a Natale con uno speciale dedicato in onda su Sky Sport.