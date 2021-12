Graziano Rossi è ricoverato in ospedale a Fano

Il papà di Valentino Rossi è ricoverato da sabato nel reparto di Neurologia dell’ospedale Marche Nord. Il 67enne è giunto al Santa Croce di Fano dopo un primo passaggio a Pesaro. Secondo ‘il Resto del Carlino’ le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni, ma i medici hanno deciso di trattenerlo in osservazione per monitorare il suo quadro clinico

Graziano, papà di Valentino Rossi è ricoverato dalla giornata di sabato nel reparto di Neurologia dell’ospedale Santa Croce di Fano. Secondo quanto spiega ‘Il Resto del Carlino’ le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni, ma i medici hanno deciso di tenerlo comunque in osservazione per monitorarne il quadro clinico. Il 67enne è stato accompagnato prima in ambulanza all’ospedale di Pesaro, poi è stato trasferito nel reparto di Neurologia all’ospedale di Fano. Graziano Rossi è tecnicamente un ‘codice verde’, un paziente con grado di urgenza minore (esempio traumi minori, fratture) o lamenta dei sintomi che non interessano funzioni vitali ma hanno bisogno di cure ospedaliere.