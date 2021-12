Sky vi propone uno speciale per rivivere le gare più belle del Mondiale 2021 della MotoGP. Dal duello tra Quartararo e Bagnaia, al ritiro di Rossi, passando per il ritorno alla vittoria di Marc Marquez e lo storico podio Aprilia con il terzo posto di Aleix Espargaró a Silverstone. Il primo passaggio di "Un anno di MotoGP" è in programma mercoledì 22 dicembre alle 18 su Sky Sport MotoGP (disponibile anche su on demand)

LO SPECIALE MOTOGP