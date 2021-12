In questa intervista di Antonio Boselli, Franco Morbidelli ci parla del suo 2021. Un anno estremamente complicato dal punto di vista sportivo, a causa dell'infortunio, ma un anno che ha anche regalato a Frankie la possibilità di entrare nel team factory, con l'obiettivo di tornare nel 2022 a lottare per le prime posizioni. Un traguardo che un pilota talentuoso e veloce come lui merita. Disponibile anche On Demand, "Morbido ieri, oggi, domani" è alle 20.45 su Sky Sport MotoGP (canale 208)

