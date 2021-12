Buone notizie per casa Rossi: Graziano, il padre di Valentino, mercoledì 22 dicembre ha potuto lasciare l'ospedale di Fano, dove era stato ricoverato lo scorso sabato pomeriggio presso il reparto di Neurologia. Dagli esami sono emersi dati rassicuranti, il 67enne ex pilota (portato in ospedale in ambulanza con codice verde, ossia grado d'urgenza minore) può dunque proseguire il ciclo di cure previsto a casa propria, trascorrendo anche il Natale in famiglia.