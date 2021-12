Appuntamento di fine stagione per il programma di approfondimento condotto da Cristiana Buonamano: è l'occasione per commentare e analizzare con Guido Meda, Mauro Sanchini e Paolo Beltramo quanto successo in pista quest'anno. Lo Speciale 2021 di Race Anatomy, in programma questa sera alle 23 su Sky Sport MotoGP (canale 208) è anche disponibile On Demand

LO SPECIALE MOTOGP