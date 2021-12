Nel 2022 il team Gresini Racing sarà in griglia in MotoGP con Di Giannantonio e Bastianini, che ha le idee chiare: "Punto ad essere costantemente tra i primi cinque, fino a raggiungere il traguardo della prima vittoria in top-class". Sulla moto nuova: "L'ho provata a Jerez, mi sono trovato subito molto bene"

C'è già il Mondiale del 2022 nella testa di Enea Bastianini. Il 15 gennaio verrà presentato il team Gresini Racing, che scenderà in pista con Bestia in coppia con Fabio Di Giannantonio. Intervenuto in diretta a Sky il giorno di Natale, Enea dimostra di avere le idee chiare: "Punto a chiudere tra i primi 5 piloti in ogni gara, fare altri passi avanti e provare a conquistare anche una vittoria. Nei test di Jerez ho provato la moto nuova a Jerez, è molto piu facile, mi sono trovato estremamente bene".,