Baldassarri in Supersport: con Evan Bros nel 2022

Lorenzo Baldassarri ha fatto la sua scelta: il pilota marchigiano sarà al via della stagione della Supersport nella classe 600. Un debutto reso ancor più importante dalla moto con il quale sarà al via del campionato, ovvero la Yamaha del team Evan Bros. Il 25 enne Baldassarri lascia dunque la Moto2 e freme già per la nuova avventura: "Mi aspetta una nuova sfida nel campionato del mondo Supersport con l’Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team e Yamaha. Sono molto felice e motivato quindi mi preparerò al meglio per arrivare pronto all’inizio della stagione, fissato per il 10 aprile. Ringrazio le persone vicine che mi supportano ed il team, che crede in me e mi ha dato questa opportunità. Sono certo di essere stato inserito in un progetto molto solido e con persone dalla grande professionalità. I miei obbiettivi sono dare il massimo, sempre, adattarmi alla categoria prima possibile e iniziare da subito a battagliare per le posizioni che contano. Non vedo l’ora di salire in sella per i test e attendo con molta carica l’inizio della stagione".