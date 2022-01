La casa giapponese ha comunicato la data della presentazione del team ufficiale per il Mondiale MotoGP 2022: la nuova livrea della RC213V di Marc Marquez e Pol Espargaró sarà svelata online martedì 8 febbraio, subito dopo i due giorni di test in Malesia (in programma sabato 5 e domenica 6 febbraio a Sepang). L’inizio della stagione 2022 è previsto per il 6 marzo in Qatar

MOTOGP, IL CALENDARIO DEL MONDIALE 2022