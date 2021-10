La Dorna ha diffuso il calendario provvisorio del Mondiale 2022. Si parte come sempre il 6 marzo a Losail e si chiude il 6 novembre a Valencia. Entrano nel programma Indonesia e Finlandia, che portano il numero dei GP a 21: sarà la stagione più lunga di sempre, da vivere in diretta su Sky Sport MotoGP. Da segnare in rosso le date del Mugello (29 maggio) e di Misano (4 settembre)

