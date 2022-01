Venerdì 21 gennaio potrà cominciare il suo periodo di riabilitazione dopo l'infortunio, Remy Gardner, campione del mondo della Moto2 che nella nuova stagione farà il suo esordio in MotoGP con Tech3 KTM. Come comunicato dal team sui social, il pilota australiano è caduto sabato mentre si allenava su una moto da cross, procurandosi la frattura al polso destro. Gardner è stato già operato dal dott. Mir e ora può mettersi al lavoro per recuperare a pieno, in vista del test di Sepang: dal 31 gennaio al 2 febbraio shakedown riservato ai collaudatori, ai rookie e ai team con le concessioni (Aprilia), il 5-6 febbraio tutti i piloti in pista.