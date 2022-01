Dovizioso avrà una Yamaha con gli ultimi aggiornamenti

Per Dovizioso si tratta della sua 15^ stagione in MotoGP, dopo aver affrontato la seconda parte del 2021 con il team Petronas, interrompendo il suo breve periodo sabbatico. Dopo otto stagioni in Ducati, durante le quali ha combattuto più volte per il titolo con Marc Marquez, Dovi è tornato in Yamaha a partire dal GP di San Marino dello scorso anno e ha corso le restanti cinque gare del 2021 con una YZR-M1 con le specifiche del 2019. Nel Mondiale 2022 correrà con il nuovo team WithU Yamaha RNF e avrà a disposizione gli ultimi aggiornamenti, che gli permetteranno di provare a lottare per tornare al top.