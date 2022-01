Torna in pista la Superbike con i primi test della stagione 2022. Moto a Jerez de la Frontera per due giorni di test che si concluderanno il 27 gennaio. Sulla pista andalusa è stata la ZX-10RR a farla da padrona con Alex Lowes, mentre Jonathan Rea ha deciso di non girare (preservando così una giornata per il futuro). Inseguono le Honda, con Xavi Vierge a pochi millesimi dal primo. Seguono Iker Lecuona e Lucas Mahias.