Vinales e Savadori in pista per quattro ore a Sepang, dove questo weekend si svolgeranno i primi test ufficiali della nuova stagione con tutti i piloti: "Maverick ha provato due moto 2022 con diverse configurazioni, è abbastanza contento del feeling raggiunto"

Aprilia sfrutta al massimo la giornata prima dell'arrivo della pioggia, a Sepang: 4 ore di test privati per ottimizzare il comportamento della 2022, dentro sia Maverick Vinales sia il collaudatore Lorenzo Savadori. Il punto di Paolo Bonora, Race Manager del team: "Abbiamo completato il lavoro iniziato nei tre giorni di shakedown, dove avevano girato i due piloti ufficiali. L'obiettivo principale oggi era di far trovare il miglior feeling a Vinales, ci siamo concentrati su questo. Il risultato? Si è detto abbastanza contento. Nello shakedown Vinales ha provato la moto 2021 e la 2022, oggi invece è sceso in pista con due moto 2022 con diverse configurazioni".