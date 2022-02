Morbidelli, sangue brasiliano e stile alla Rainey

Morbidelli è una delle possibili sorprese del Mondiale 2022, che scatta il 6 marzo in Qatar (tutto in diretta su Sky Sport MotoGP). Nel suo DNA mescola alla perfezione l'estro trasmesso dalla madre brasiliana, con la passione per il motorsport dei piloti italiani (è nato a Roma il 4 dicembre 1994). Nella sua vita ha superato ostacoli importanti, come la morte del padre Livio, grazie anche al sostegno di Valentino Rossi e della sua Academy

Mistura fina, il Morbido è un misto raro, bello, riuscito: un po’ (tanto) italiano, perché è nato a Roma da mamma brasiliana e si è trasferito con la famiglia nelle Marche per motivi motociclistici. Ha vissuto duramente, superando anche grazie all’amicizia di Valentino Rossi la morte del padre, che ora sta lassù in ottima compagnia e guarda le imprese del suo "menino" che corre quaggiù. Da quest’anno (il 2021 non lo consideriamo, visti i problemi di moto e di ginocchio) potrà tornare a dimostrare quanto è forte. Ha ricostituito la coppia con Quartararo, ma due stagioni fa alla fine il migliore è stato il Morbido con tre vittorie come il francese, ma con la seconda posizione nel Mondiale dietro Mir. Franco non ha compiuto il cammino più normale (CEV, Moto3, Moto2), ma è arrivato dalle Sport 600, ha fatto più fatica ad adattarsi in quel piccolo Universo che è il Circus.