L'attesa sta per finire: il 4 febbraio alle 10 via i veli dalla Suzuki con cui Mir e Rins scenderanno in pista della nuova stagione. Nella stessa mattinata la presentazione della nuova Yamaha di Morbidelli e Quartararo: potrete seguire entrambi gli appuntamenti in live streaming su Skysport.it

MOTOGP, CALENDARIO PRESENTAZIONI