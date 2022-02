Mentre la MotoGP si prepara al 2022 in Malesia, Moto2 e Moto3 sono scese in pista per la prima volta a Valencia, in una sessione di test privati organizzati da Marc VDS. Tante novità da tener d'occhio: in Moto3, per esempio, il debutto del team italiano MTA che parteciperà al prossimo Mondiale con Stefano Nepa e Iván Ortolá. Entrambi alle prese con le novità della Ktm per la stagione che sta per cominciare, hanno cercato di adattarsi a nuove sensazioni rispetto alla stagione precedente in cui avevano guidato una moto alla prova dei fatti un po' diversa.

Tatay in vetta davanti a Migno

In una giornata un po' condizionata dal vento che ha soffiato proprio quando i team erano pronti al time attack, Carlos Tatay, novità di PrüstelGp con il nuovo marchio della famiglia Ktm CFMoto è stato il più veloce in 1’39.8, lontano dal 38.2, record della pista della Moto3, ma comunque felice per il debutto nel nuovo team, con cui, come raccontato a Sky, si è sentito a suo agio sin dall'inizio. Immediatamente alle sue spalle Andrea Migno, con la Honda del team Snipers. Il costruttore giapponese non ha portato grandi novità e quindi il lavoro di Migno e del compagno Alberto Surra, quinto, è stato fondato principalmente sul setting di base per il nuovo anno.

Fellon subito all'attacco

Novità anche in casa Sic58, con Riccardo Rossi al fianco di Lorenzo Fellon per il nuovo anno. Fellon è già in grande forma, molto più strutturato rispetto alla stagione di debutto e rapido anche girando da solo: il francese ha segnato il quarto miglior tempo e sembra avere ancora margine per migliorare. Margine che sicuramente ha Riccardo Rossi, che sta lavorando sull'aggressività in accelerazione e sul rapporto con la Honda, visto che viene dalla Ktm del team Boé. Rossi sesto a fine giornata. Discorso simile per Xavi Artigas, ma a moto invertite, visto che salta dalla Honda alla Ktm.