Test Valencia, Arbolino 2° dietro a Lowes in Moto2

Lowes davanti ad Arbolino nella seconda giornata di test a Valencia, ottima giornata anche per Vietti alle loro spalle. Migno miglior italiano in Moto3 dove brilla Tatay. I piloti torneranno in pista a Jerez l’8 e 9 febbraio

Tony Arbolino lascia Valencia con un grande sorriso. Il Tiburón ha chiuso in seconda posizione l’ultima giornata di test privati, proprio alle spalle del compagno Sam Lowes, tra i candidati al titolo. Nonostante una caduta, Arbolino ha girato tutto il giorno con gomma dura e ha fatto un grande passo in avanti nel pomeriggio, considerato anche che il suo lavoro con Marc VDS è ancora in fase embrionale. Per scoprire il vero livello del nostro Tony ci vorrà un po’, perché al momento sta cercando una base definitiva cambiando tanti piccoli dettagli tra un’uscita e l’altra, ma sicuramente le cose stanno andando bene.

Anche Lowes è stato brillante, ma non è una sorpresa. Il britannico ha giusto tolto un po’ di ruggine lavorando sul setting della nuova Kalex 2022. Assenti dalla giornata in pista i piloti del Team Asia, Ogura e Chantra in Moto2 e Furusato in Moto3, con la squadra impegnata a preparare le moto già per il prossimo test.

Velocissimo Celestino Vietti, terzo, incappato anche lui in una caduta senza conseguenze, ma con ottimo ritmo. Il suo compagno Niccolò Antonelli, rookie della categoria, sta ancora cercando di trovare la giusta posizione in sella sulla Moto2, e sembra che la migliore soluzione sia stata individuata. Da adesso potrà concentrarsi esclusivamente su guida e setup. Cadute per assenza di grip anche per i due piloti Mastercamp, González (due volte) e Kubo. Da segnalare anche il settimo tempo di Tagliarini, che farà il Cev 2022.

Moto3, Migno miglior italiano

In Moto3 ancora un’ottima giornata per Carlos Tatay, leader della classifica sulla Ktm marchiata CFMoto del team Prüstel. Lo spagnolo ha dichiarato a Sky Sport di essere molto soddisfatto in vista dei test di Jerez.

Passo avanti anche per Xavi Artigas, che sta cercando di scoprire i segreti di guida della Ktm dopo tanti anni in Honda. E a proposito di Honda, Migno, quinto, è stato il migliore degli italiani e anche il più veloce tra i piloti del marchio giapponese, anche se il team Snipers si è concentrato principalmente sull’inserimento in curva con i freni e non sul time attack. Giornata sfortunata per il compagno Surra, incappato in una doppia caduta.

Settimo Riccardo Rossi, novità 2022 di Sic58 Squadra Corse, che sta studiando la Honda dopo l’esperienza su Ktm. Proprio Ktm, a quanto pare, ha portato delle novità che sono piaciute ad alcuni piloti e meno ad altri, a seconda dei singoli stili di guida. Tra quelli meno contenti c’è sicuramente il nostro Stefano Nepa, anche se Alessandro Tonucci, boss del team MTA che debutterà in Moto3 nel 2022, è soddisfatto del primo contatto con la pista dei suoi due piloti, compreso il rookie Iván Ortolá.

I piloti torneranno in pista l’8 e 9 febbraio a Jerez per un’altra sessione di test privati, poi ci saranno tre giorni di test ufficiali in Portogallo e finalmente l’inizio della stagione di gare in Qatar.