A Sepang Marquez è tornato in sella alla Honda: "Sono molto contento di come mi sono sentito con la moto nuova. Ho commesso qualche errore, sono anche caduto, ma sono soddisfatto". Possibile arrivare al top in Qatar? "Ho un mese davanti per prepararmi al meglio, sono fiducioso. Nel pomeriggio ero stanco, ma so che devo affrontare e superare queste difficoltà, questa sofferenza, dopo arriverà la ricompensa..."

Marc Marquez è rientrato in pista dopo i problemi fisici: nei test ufficiali di Sepang c'è stato l'atteso ritorno sulla Honda. "Era tutto nuovo! La velocità c'è, anche se manca feeling , cosa normale visto che siamo solo al primo giorno di test. Sono molto contento di come mi sono sentito con la moto nuova. Ho commesso qualche errore, sono anche caduto, ma sono soddisfatto. La moto è molto diversa rispetto al passato, ora dobbiamo capire come fare il tempo, gestire le gomme, ci tante cose su cui lavorare...".

"Test fondamentali per arrivare al top alla prima gara"

"Abbiamo ancora un mese davanti per prepararci al meglio alla prima gara del 6 marzo, son fiducioso. Domani scenderemo ancora in pista a Sepang, a metà febbraio andremo a Mandalika per tre giorni di test, poi torneremo a casa dove potrò proseguire con gli allenamenti sulla moto, sarà molto importante per me: ho bisogno di accumulare giri, trovare feeling. Oggi pomeriggio mi sentivo stanco, ma so che devo affrontare e superare queste difficoltà, questa sofferenza, dopo arriverà la ricompensa...".