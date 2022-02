Dopo il weekend dei primi due test ufficiali di Sepang, eccoci a una settimana particolarmente intensa per la MotoGP: ieri la presentazione del team ufficiale Ducati di Bagnaia e Miller, oggi tocca all' Honda HRC . Marc Marquez e Pol Espargaró tolgono i veli alla RC213V con cui affronteranno il Mondiale 2022. Domani toccherà alla Honda LCR di Alex Marquez e Takaaki Nakagami, il 10 sarà il turno dell'Aprilia di Maverick Vinales e Aleix Espargaró.

Il primo assaggio nei test

VIDEO

Marquez: "Contento, quando spingo il tempo arriva"

A Sepang sono scesi in pista tutti i piloti del Mondiale di MotoGP 2022: Marc Marquez, al rientro dopo i lunghi problemi fisici, ha chiuso le due giornate con l'ottavo tempo (1:58.131); decimo Pol Espargaró (1:58.420). Le prime impressioni di Marquez: "Quando spingo il tempo arriva. Il feeling è ottimo, la moto mi piace, ha un alto potenziale. Sono andati forte anche gli altri piloti Honda, questo è molto importante per tutto il team, è stato fatto un duro lavoro in inverno e sembra che le cose funzionino".