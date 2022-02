Aerodinamica in primo piano in casa KTM, in difficoltà in avvio nella prima giornata di test ufficiali a Sepang: "Siamo partiti in ritardo come prestazione, abbiamo faticato più del previsto a trovare il ritmo. Poi, una volta inquadrata la base, abbiamo iniziato a portare avanti uno sviluppo sui 3 Spec di aerodinamica, che era l'obiettivo principale di oggi", spiega il nuovo team manager Guidotti

TEST SEPANG, 1^ GIORNATA