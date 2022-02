A Sepang sono scattati i primi test ufficiali del 2022, sul fronte Ducati si è visto in pista anche Pirro: "È sempre un'incredibile risorsa, appena c'è un problema lo risolve", sottolinea il team manager del team ufficiale Davide Tardozzi. In questo caso si trattava di problemi all'anteriore della moto di Marini (VR46 Racing Team): "Non era niente di che, non dobbiamo preoccuparci. Luca ha girato con entrambe le moto senza problemi. Potrà fare bene quest'anno. La squadra deve crescere, è nuova, siamo estremamente fiduciosi".