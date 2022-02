Nuova avventura per Danilo Petrucci: nel 2022 il pilota ternano debutterà nel MotoAmerica Superbike con la Ducati V4 del team Warhorse HSBK Racing Ducati NYC. Petrux scenderà in pista l'8 febbraio a Portimao, nei test organizzati dal team Aruba. "Sono felice di tornare a correre con la Ducati, ringrazio tutte le persone che hanno reso possibile questo progetto. Voglio continuare a divertirmi e a guidare la mia moto, ho fatto questa scelta per fare una nuova esperienza dal lato umano. Vivrò in America, questo è qualcosa di nuovo ed eccitante per me, non vedo l’ora di cominciare", le prime parole di Petrucci.