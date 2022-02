Autore del tempo da record nei test di Sepang (1:58.131) con la Ducati 2021 del team Gresini, Enea insieme agli altri piloti si prepara a tornare in pista per le tre sessioni di questa settimana, in programma dall'11 al 13 febbraio sul circuito di Mandalika (Indonesia). Assodata ormai la sua velocità in sella, Bastianini dimostra di saperci fare, eccome, anche come tuffatore: godetevi questo salto mortale all'indietro carpiato

BASTIANINI: "CON LA DUCATI 21 TUTTO FACILE"