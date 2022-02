Bastianini è stato il più veloce nei test di Sepang, adesso si prepara ad altri tre giorni di test a Mandalika: "Proveremo per la prima volta questo nuovo circuito, sembra molto bello - spiega Enea a Sandro Donato Grosso -. All’inizio ci andremo un po' a ‘spannella’, però c’è il tempo per sistemare tutto, sperando che il meteo non ci deluda. Dall’Igna mi verrà incontro con qualche nuovo pezzo, soprattutto se dovessi riuscire a fare dei buoni risultati"

VIDEO. ALLA SCOPERTA DI MANDALIKA - IL TUFFO DI BASTIANINI