Sui social Marquez presenta il casco con cui scenderà in pista nel Mondiale 2022. Ha la novità del blu e una formica più grande rispetto al passato: "Un casco minimal, dal design più pulito e potente! A volte meno è di più". Marc posta il video a poche ore di distanza dalla presentazione della nuova Honda: una moto rivoluzionata con cui puntare al titolo. Dall'11 al 13 febbraio scenderà in pista per i test: su Skysport.it avrete ogni giorno news, tempi, foto e video

