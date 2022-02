Marquez: "Pronto a lottare per il Mondiale"

MotoGp

Vecchie ambizioni, nuova moto: il team Honda HRC ha presentato la RC213V con cui Marc Marquez punta a tornare a lottare per il titolo dopo il calvario dello scorso anno, e Pol Espargaró a giocarsi le prime posizioni in ogni gara. Si tratta di una moto completamente nuova: ecco tutti i dettagli VIDEO. LA NUOVA HONDA

Svolta tecnica radicale per il 2022 al box Honda, come spiega Takeo Yokoama , il direttore tecnico dellla Casa giapponese: "Abbiamo cambiato telaio , motore ed elettronica , cercando di migliorare i nostri punti deboli. In più, abbiamo cercato di ottimizzare al massimo il rendimento della gomma posteriore "

Marc Marquez non si è certo nascosto: "Il mio obiettivo è di lottare per il Mondiale. I medici si sono sorpresi dal vedermi già in pista nei test dopo i problemi di diplopia perché la mia situazione era critica, ma ho lavorato duramente per esserci. Correre per il decimo anno in MotoGP con la Honda è un traguardo speciale"