Test Moto3, Foggia torna e vola davanti a tutti

Il vicecampione del mondo Moto3 domina la prima giornata di test a Jerez, nonostante un piede rotto. In seconda posizione l’altra Honda Leopard di Suzuki. In Moto2 Chantra è il migliore, è doppietta per il team Asia insieme a Ogura, entrambi alla loro prima volta sulla Kalex 2022

Era il rientro più atteso delle categorie piccole quello di Dennis Foggia, e il pilota italiano non ha deluso. Nonostante un piede rotto in allenamento e la necessità di usare l’antidolorifico per andare in moto, il vicecampione Moto3 2021 è tornato subito velocissimo nel suo primo test del 2022 sulla Honda del team Leopard, girando a Jerez in 1:46.2, davanti a tutti, in particolare al compagno Tatsu Suzuki, appena arrivato in squadra e secondo a cinque decimi da Foggia.

In terza posizione si conferma Carlos Tatay con la Ktm marchiata CFMoto di Prüstel. Lo spagnolo aveva già brillato a Valencia e ha confermato il suo potenziale in vista del 2022. Ktm con novità sullo scarico molto interessante, anche se non premiata dai risultati nella prima giornata a Jerez. Solo Tatay tra i primi cinque. Sesto McPhee, al debutto con lo Sterilgarda Max Racing e davanti al compagno Sasaki: entrambi stanno facendo un primo lavoro di adattamento alla moto e alla squadra, lavorando anche sull’ergonomia.

Grande passo avanti di Riccardo Rossi rispetto a Valencia. Al di là del quarto tempo, il nuovo acquisto Sic58 Squadra Corse ha lavorato bene, girando da solo, e trovando il tempo senza scie. Un po’ più deludente il compagno Fellon, che cercando di fare solo time attack non è riuscito a confermare i progressi dei primi test. Adesso si concentrerà più su passo e concretezza.

Migno quinto, non ancora al top anche a causa del vento che ha infastidito la sessione per tutti i piloti in pista, compresi i due MTA, Nepa e Ortolá, che hanno un po’ stravolto la moto rispetto a Valencia trovando un feeling decisamente migliore.

Un po’ più indietro Alberto Surra e i debuttanti Bertelle e Bartolini, l’anno scorso rivali per il titolo nel Civ Moto3 e adesso compagni di squadra nel team Avintia. Ma stanno prendendo le misure alla moto e al Mondiale. Bartolini, in particolare, ha anche avuto qualche piccolo intoppo tecnico e ha girato solo con hard usata senza toccare la moto per ritrovare la sensazione di velocità dopo la lunga sosta. Era atteso anche il rientro in Moto3 di Ana Carrasco, già campionessa del mondo Supersport 300, che ha chiuso la prima giornata in fondo alla lista dei tempi.