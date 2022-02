Test Superbike a Portimao, tempi sensazionali per Razgatlioglu e Rea

La due giorni di test Superbike a Portimao si chiude col botto grazie ai tempi stratosferici siglati da Toprak Razgatlioglu e Jonathan Re a. Oggi è stato il turco a prevalere in classifica, con un sensazionale 1’39”616 che rappresenta il miglior giro mai siglato da una derivata di serie sulla pista portoghese . Toprak ha portato avanti il lavoro iniziato ieri, provando un nuovo serbatoio che si affianca a piccole novità elettroniche e di posizione in sella.

Quinto tempo per Andrea Locatelli davanti al rookie Philipp Oettl, sesto con la Ducati di GoEleven. Rinaldi non è andato oltre il settimo crono, ma per Michael la condizione fisica non è ancora al cento per cento dopo la caduta nell’ultimo round 2021 a Mandalika. Christophe Ponsson e Luca Bernardi chiudono lo schieramento delle Superbike.