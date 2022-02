Vinales: "Pronto per portare in alto Aprilia"

Svelata la nuova moto del team di Noale, Maverick non si nasconde: "Dal primo momento in questa squadra ho capito di essere stato scelto per uno scopo, riportare Aprilia al vertice: è l'obiettivo per cui tutti stiamo lavorando. Sono molto soddisfatto del lavoro fatto durante l'inverno, ora dobbiamo dimostrare in pista i nostri progressi". Dall'11 al 13 febbraio i test di Sepang: tempi, news, foto e video su Skysport.it

APRILIA, AL VIA UNA NUOVA ERA