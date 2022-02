Espargaró: "Ho la stessa fame degli inizi"

Il capitano di Aprilia riparte con una RS-GP evoluta: "Non vedo l'ora di iniziare, mi sono preparato al meglio e sono affamato di vittorie come quando ho esordito nel Motomondiale. Sul nuovo casco ho le immagini di tutti i primi podi ottenuti dal team nelle varie categorie, voglio aggiungerne altri dopo lo storico 3° posto di Silverstone dell'anno scorso". Dall'11 al 13 i test di Mandalika live su Skysport.it

Nel Mondiale 2022 al via in Qatar il 6 marzo accanto a Maverick Vinales c'è il confermatissimo Aleix Espargaró, capitano del Factory team e autore di un risultato storico, nel 2021: il 3° posto di Silverstone con cui ha riportato l'Aprilia sul podio dopo 21 anni. Lo spagnolo scalpita: "Non vedo l'ora di tornare in pista con tutta la squadra. Dopo tanti anni insieme non si tratta più di semplici meccanici e tecnici, ormai fanno parte della mia famiglia, da questo punto di vista la pausa invernale sembra sempre troppo lunga".