È il grande giorno dell'Aprilia: la casa di Noale presenta la nuova livrea della RS-GP 22, affidata a una coppia spagnola ben assortita composta dal "capitano" Aleix Espargaró e da Maverick Vinales. L'unveiling inizia alle 11, potete seguirlo in LIVE streaming su Skysport.it. Dall'11 al 13 i test di Mandalika live su Skysport.it APRILIA, IN PISTA CON SAVADORI A MANDALIKA

All’appello delle presentazioni dei team MotoGP mancano due squadre molto care ai tifosi italiani: l’Aprilia, storica casa di Noale, e il team Mooney VR46, che porta il nome di una leggenda come Valentino Rossi. Se per il team di Luca Marini e Marco Bezzecchi bisognerà attendere il 24 febbraio (sarà l’ultima squadra a presentarsi), per vedere invece la nuova livrea dell’Aprilia non bisogna più aspettare. Oggi la scuderia italiana toglierà i veli alla nuova moto affidata ad Aleix Espargaró e Maverick Vinales per la MotoGP 2022. Sarà possibile seguire l’evento in LIVE streaming su Skysport.it a partire dalle ore 11.

Aprilia, ottimi risultati nei test di Sepang Tempi e novità Il bilancio dei test di Sepang Le premesse sono ottime, da quanto si è visto nei test da poco conclusi a Sepang. Nella prima giornata di lavoro sul circuito malese, l’Aprilia ha addirittura firmato una doppietta con Aleix Espargaró in testa davanti a Vinales. Nella seconda giornata di test in Indonesia Aleix Espargaró ha chiuso al 2° posto, alle spalle di Enea Bastianini (che ha stabilito il nuovo record della pista). L'Aprilia ha dimostrato di aver sfruttato al meglio le concessioni avute nei giorni precedenti, con i due piloti spagnoli che avevano già iniziato a lavorare sulla pista malese. Adesso il team italiano è atteso da altri tre giorni di test in Indonesia: i piloti della MotoGP gireranno infatti per la prima volta a Mandalika da venerdì 11 a domenica 13 febbraio.