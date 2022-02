I test di Sepang sono stati caratterizzati, tra i tanti temi, anche dal nuovo abbassatore Ducati. Come successo con il cucchiaio e con le ali, la casa di Borgo Panigale si è dimostrata di nuovo innovativa. L’abbassatore anteriore non abbassa la moto solo in partenza, ma anche durante il giro. La novità non è piaciuta tanto agli altri team. Romano Albesiano, in occasione della prima giornata di test a Mandalika, ne ha parlato così al microfono di Sandro Donato Grosso: "È un grande tema di discussione. Noi abbiamo l'abbassatore dinamico: il pilota può abbassare in qualsiasi momento lui lo voglia il posteriore della moto in uscita di curva, semplicemente premendo un pulsante. In condizione di partenza, invece, con un altro comando il pilota può abbassare l’anteriore - spiega il direttore tecnico Aprilia -. Abbiamo anche il sistema posteriore a prenotazione, ma in questo momento stiamo usando principalmente quello a comando diretto. Stiamo sviluppando quello automatico, ma in questo momento viene più naturale ai piloti usare quello manuale, quindi stiamo procedendo in questa direzione".