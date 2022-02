In corso la prima giornata di test a Mandalika. Le prime ore di lavoro sono state interrotte dalla bandiera rossa, necessaria per ripulire la pista a causa della pioggia. Il problema riguarda anche la sabbia: ci sono ancora tanti lavori in corso e questo, assieme al vento, fa in modo che il tracciato si sporchi velocemente. È stata chiesta la collaborazione dei piloti nel fare almeno 20 giri fino alle 15 (ore 8 italiane) per aiutare a gommare la pista, poi verrà presa un’ulteriore decisione

FOTO-VIDEO. L'ON BOARD