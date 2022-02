Paolo Ciabatti, direttore sportivo Ducati, fa il punto sul mercato piloti: "Mancano ancora dei piccoli dettagli per il rinnovo di Bagnaia, l’obiettivo è dare l’annuncio ufficiale entro la prima gara della stagione in Qatar (6 marzo, ndr). Bastianini e Martin sono osservati speciali, li vorremmo con noi anche in futuro. L’abbassatore? Si ripete la storia delle ali e del cucchiaio, Ducati innova rimanendo dentro il regolamento, sentire che viene messo in discussione ci dispiace"

TEST MANDALIKA, I RISULTATI DEL DAY-2