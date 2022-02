In corso il terzo e ultimo giorno di test per i piloti MotoGP a Mandalika: tutti gli aggiornamenti in tempo reale attraverso il liveblog di skysport.it, con tempi, foto e video dal circuito. I team torneranno in Indonesia per la gara del 20 marzo. In mezzo c'è il primo Gran Premio del Mondiale 2022, in programma il 6 marzo in Qatar (da seguire in diretta tv su Sky Sport MotoGP, canale 208)

