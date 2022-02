12/12

Domenica 13 febbraio è in programma l'ultimo giorno di test a Mandalika. Si tornerà in Indonesia per la gara del 20 marzo. In mezzo c'è il primo Gran Premio del Mondiale 2022, in programma il 6 marzo in Qatar. Sarà possibile seguire tutti gli aggiornamenti, dai test alle gare, con il liveblog di skysport.it