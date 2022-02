Marini: "La Ducati 2022 è una grandissima moto"

Vedere un pilota italiano su una moto italiana davanti a tutti è sempre una soddisfazione per i tifosi che seguono la MotoGP nel nostro Paese. Questa volta ci è riuscito, un po' a sorpresa, Luca Marini. Il pilota del team Mooney VR46, che guida una Desmosedici 2022 come i piloti ufficiali Ducati, è stato il più veloce nel secondo giorno di test a Mandalika. Marini ha firmato il miglior tempo di sempre sulla nuova pista indonesiana (1:31.289), staccando un campione come Marc Marquez di quasi due decimi. Per quanto riguarda invece la Superbike, che ha corso per prima a Mandalika, 1:32.877 era il tempo della pole di Razgatlioglu dello scorso novembre (con gomma da qualifica): "È stata una giornata molto buona, mi sono divertito moltissimo a guidare la moto – ha detto Luca Marini, intervistato da Sandro Donato Grosso –. Anche nel primo giorno di test mi ero trovato bene, ma adesso abbiamo fatto un bel passo in avanti, sia sull’elettronica sia sul setting. A poco a poco sto scoprendo il potenziale della Ducati su questo circuito. Dobbiamo continuare così, stiamo facendo un ottimo lavoro. Mi sento bene, mi diverto, ho buone sensazioni, la squadra mi fa sentire a mio agio sulla moto e mi aiuta a esprimermi al 100%. La Desmosedici 2022 è una grandissima moto, come lo era la 2021. Saranno cruciali le prime gare per capire quali sono i veri valori, è difficile intuirlo dai test.