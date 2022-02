Dalle 18 del 13 febbraio Sky Sport MotoGP (canale 208) sarà dedicato per una settimana a Valentino (che il 16 febbraio compirà 43 anni): interviste esclusive e speciali per rivivere i momenti più belli della sua carriera

Un canale interamente dedicato a Valentino: per una settimana, a partire dalle 18 di questa sera, nella settimana del compleanno di Rossi (il 16 febbraio il Dottore festeggerà i suoi 43 anni) Sky Sport MotoGP farà un regalo a tutti gli appassionati con una programmazione speciale. Sul 208 sarà possibile rivedere alcune delle sue gare più belle, a cominciare dalla prima vittoria in 125 in 1996, proseguendo con tutte le tappe della sua lunghissima carriera, che avuto il suo epilogo l'anno scorso a Valencia. Spazio anche alle interviste esclusive e agli speciali che Sky Sport MotoGP ha realizzato in questi anni, oltre a 'I racconti di Valentino', contenuti spettacolari realizzati da Dorna. Il primo passaggio delle prime 7 puntate è fissato per le 20.15 da lunedì a domenica, mentre le ultime due saranno programmate nel weekend alle 23.15.

'I racconti di Valentino', i titoli dei 9 speciali: