Oliveira e il sogno di vincere come CR7

Portoghese, come mito non poteva che avere Cristiano Ronaldo, Miguel Oliveira. Il pilota della KTM è molto diverso dal suo idolo: umile, simpatico, disponibile, ma punta a fare, sulla moto, quello che CR7 fa col pallone. Se riuscisse a crearsi qualche occasione in più, potrebbe essere l'anno buono per raccogliere punti pesanti. Pesantissimi

L'educatissimo poliglotta portoghese (con me che so meglio il brasiliano, si adegua per facilitarmi), quasi dentista, sposato e determinato ha una carriera che gli ha dato soddisfazioni e quasi il titolo nel 2018 in KTM-Ajo Moto2. All'inizio è stato un uomo Mahindra che ha cercato di sviluppare con la sua metodologia calma e precisa, poi una stagione in Leopard, ma alla fine le sue cose migliori le ha fatte tutte con la KTM sia in Moto2, secondo nel 2018 per poi fare il gran salto in MotoGP in quella stagione difficile e strana che è stata il 2019 che lo vede mettersi in luce col Team Tech3 non ufficiale ma farsi male a fine stagione.