Test Portimão, Acosta e Foggia stelle di giornata

I due rivali per il Mondiale Moto3 2021, deciso proprio sulla pista portoghese a favore dello spagnolo, sono straordinari per motivi diversi: Acosta da rookie Moto2, Foggia per arrivare al top nonostante un giorno in meno di prove rispetto agli altri. Ma in testa alla classifica ci sono Canet e Suzuki

È sicuramente una delle loro piste preferite, ma Dennis Foggia e Pedro Acosta continuano a stupire anche all’alba della stagione 2022. Acosta sotto il record della pista della Moto2 insieme a Canet, che gli sta davanti per pochi millesimi. Lo spagnolo del team Ajo ha già detto che la cosa più interessante sarà capire come riuscirà a gestire la sua mente in vista del Qatar. Anche Dixon e Augusto Fernández sono scesi sotto il record della pista in Moto2, dove ci sono da segnalare le buone prestazioni di Dalla Porta e Arbolino, nei pressi della top ten, i progressi di Vietti, a cui manca sempre un piccolo passo per essere al livello dei migliori, il cambio di approccio al lavoro di Antonelli, che ha deciso di fare un reset dopo alcune giornate complicate. Non contento Zaccone, si è trovato male e dovrà cercare altre soluzioni. E infine anche la decisione di Lowes di fermarsi: una tendinite lo sta debilitando, è pure caduto, e quindi meglio evitare di andare in pista nell’ultima giornata e fare già le valigie per Doha. Un po’ indietro rispetto al solito Ogura, ottavo, piccola scivolata per lui e test sulla nuova gomma posteriore Dunlop che sarà fornita ai team proprio per la gara in Portogallo, con ottimo ritmo sia per lui che per Chantra sul passo.