Test Portimao, day-3: Foggia e Acosta da record

Ultima giornata di test prima dell’inizio del Mondiale, e Moto3 e Moto2 conoscono le primissime gerarchie. In Moto3 Dennis Foggia è sicuramente il pilota da battere, era prevedibile vista la seconda metà di stagione 2021, ma a Portimão è stato davvero un gradino sopra gli avversari, e attualmente è anche complicato capire chi sarà il suo rivale più duro nel campionato che sta per cominciare. Convincenti sicuramente Migno, secondo, Suzuki, autore di un ottimo ciclo di test come Guevara e Tatay, sono un po' mancati García e Masiá, ma la costante è che il Missile, nonostante abbia saltato tre giornate intere tra prove private e ufficiali per un infortunio, ogni volta che è andato in pista ha messo tutti in fila, e addirittura in Portogallo lo ha fatto con un super record della pista.