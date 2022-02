La livrea è sempre tra le più originali e riconoscibili del motomondiale, con i suoi colori particolari, i piloti sono confermati rispetto alla seconda metà del 2021, l’obiettivo è quello di raccogliere i risultati che sono sfuggiti nonostante ci fossero tutte le condizioni per ottenerli. Questi i presupposti con cui il team Snipers si presenta alla partenza della stagione 2022, con Andrea Migno pilota di punta e Alberto Surra già pronto a obiettivi importanti dopo aver lavorato per capire la categoria nel 2021, quando è subentrato a Salac.

Obiettivo Mondiale

Entrambi sono stati comodamente tra i migliori durante i test, e nonostante la Honda non abbia portato grosse novità, il loro feeling con la moto e con la squadra è ideale per restare stabilmente nelle prime posizioni. Mirko Cecchini sarà sempre il capofamiglia, più che capotecnico e team owner, dopo aver sfiorato il Mondiale con Arbolino nel 2020 vuole riportare i suoi piloti in alto e magari, stavolta, fare meglio del secondo posto…Con il supporto della VR46 Riders Academy che sostiene sia Migno che Surra, la voglia di attaccare la vittoria di Snipers è pronta a trasformarsi in velocità, già dal 6 marzo in Qatar.