Attraverso i social Rosario Triolo traccia il profilo oltre la pista di uno dei sette piloti italiani in griglia quest'anno in MotoGP: Enea Bastianini, pronto a vivere sulla Ducati del Team Gresini il suo secondo anno in top-class. Motomondiale live su Sky, si parte questo weekend a Losail, segnatevi gli orari delle gare: Moto3 alle 13, Moto2 alle 14:20, MotoGP alle 16

