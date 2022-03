In corso le qualifiche della MotoGP in Qatar, primo appuntamento della stagione 2022. In questo momento si sta svolgendo il Q1 con quattro piloti italiani in pista: Marini, Bezzecchi, Dovizioso e Di Giannantonio. A seguire il Q2, con il duello tra i piloti Ducati e Quartararo per la pole (ma attenzione anche a Marc Marquez). In Moto3 pole di Guevara, in Moto2 doppietta italiana con Vietti e Arbolino. Domani la gara della top class alle 16. Tutto in diretta su Sky Sport MotoGP

HIGHLIGHTS MOTO3, POLE DI GUEVARA